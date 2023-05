EL plaanib paigaldada Musta merre veealuse internetikaabli

45 miljoni euro suurune kaabel ühendaks ELi liikmesriike Kaukaasiaga Musta mere rahvusvaheliste vete kaudu, mille pikkus on 1100 kilomeetrit, teatas Euroopa Komisjon. Projekt on veel arutlusel, hankeid selle elluviimiseks ei ole veel välja kuulutatud.

FT allikate sõnul leppisid EL ja Gruusia 2021. aastal kokku, et Musta mere internetikaabel on vajalik Gruusia digitaalside parandamiseks. Ukraina sõda on aga andnud projektile hoogu juurde, arvestades vajadust vältida tuginemist ühendustele, mis ei ole turvalised ega stabiilsed.