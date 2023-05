Ettevõtja Erkki Peterson, kes valmistub ehitama uut kontor-ladu, teeb seda pangalt laenu küsimata, sest firma kontol on piisavalt rahatagavara.

BVT Partners teatas sel nädalal, et rajab enam kui kolm miljonit eurot maksva uue lao- ja kontorihoone, koos sisustamisega on investeeringu suurus umbes neli miljonit eurot. BVT Partnersi juhatuse liige ja kaasomanik Erkki Peterson ütles, et ettevõte investeerib omavahenditest ega kavatse selleks pangast krediiti võtta.