SÕLMKÜSIMUS ⟩ Kes hüvitab kiire laenuintresside tõusu? Õpetaja: kogu mu palgatõus läheb laenuintresside tasumiseks

Tartu lähedal Soinastes elav füüsikaõpetaja Juhan Koppel ütles, et euribori tõus annab selgelt tunda. «Õpetaja palk on tõusnud samas taktis, mis euribor, kogu mu palgatõus on läinud euribori alla. Aga otseselt kitsas veel sellepärast ei ole, eks ta tunda annab. Laenumakse päris kahekordseks ei ole läinud, aga on ikkagi kasvanud.»

Koppel ütles, et tema kodulaen on võetud mõistliku intressiga, 1,75 protsenti. Sellele lisandub euribor, mis aastaga on kasvanud ülikiiresti – nullist 3,6 protsendini. «Ütleme nii, et eriala tõttu olen heas seisus,» märkis ta.