Elering: Balti peaministrite kokkulepe Euroopa elektrisüsteemiga kiiremaks liitumiseks on teostatav, aga riskidega tuleb arvestada

Lisaks mitmete oluliste kõrgepingeliinide rekonstrueerimisele on sünkroniseerimiseks vajalikud ka kolm sünkroonkompensaatorit. Püssi sünkroonkompensaator on valmis ja tänasega ka peatöövõtja Siemens Energy poolt Eleringile üle antud. Teise, Kiisa sünkroonkompensaatori suuremad seadmed on transporditud ning kolmanda, Viru jaama ehitus on samuti alanud.