Kuus selget märki, et sind kasutatakse tööl ära

Millised on need kuus kindlat märki, et teid tööl ära kasutatakse, kirjutab The Muse:

1. Ülemus ei küsi enam, kas oled valmis lisatööd võtma

Aeg-ajalt annab ülemus sulle lisatööd. See on normaalne, sest eks nad vastutavad eesmärkide ja tulemuste ees. Normaalne pole aga see, kui lisaülesandeid antakse pidevalt, need suurendavad oluliselt töökoormust ning lisaks pole ametijuhendis neist juttugi. Eriti hull on asi siis, kui ülesanded tulevad töökaaslastelt, mitte ülemuselt.

2. Keegi ei ütle «aitäh»

Loomulikult ei maksa ülemuselt oodata tänu iga ülesande täitmise eest, kui sind aga kunagi tehtud töö eest ei tunnustata, siis see ei ole enam normaalne. Selle asemel, et oodata ülemuselt vestlust, võta ohjad enda kätte ning rääkige ülemusega soovitavalt igal nädalal. Kohtumistel aga hoolitse selle eest, et ülemusel oleks lõpetatud asjadest ülevaade ning, et ta peaks sind ka tunnustama.

3. Suurem osa tööajast kulub ülesannetele, mida ametijuhendis ei ole

Tegeled ülesannetega, mis tegelikult sinu ametikohutuste hulka ei kuulu, sest ametijuhendis pole neist ridagi. Samal ajal ei jää kunagi piisavalt aega enda projektidega tegelemiseks. Samal ajal saab maine ülemuse silmis kõvasti kahjustada või tuleb pärast teisi pikalt kontoris tööülesandeid täita.

Teisi tuleb aidata, aga kui see hakkab liigselt aega võtma, tuleb abistamisele piirid seada.

4. Teete kahe inimese töö