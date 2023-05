Euroopa Komisjon andis rohelise tule 953 miljoni euro tulekuks Eestisse

Muudetud kava annab hoogu rohepöördele

Taastekava digieesmärgid on jäänud endiseks, ehkki REPowerEU peatüki lisamine on digimeetmete osakaalu näiliselt suurendanud. Digiülemineku toetamiseks on nüüd ette nähtud 24 protsenti taastekava vahenditest (varem oli see 21,5 protsenti).