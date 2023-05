Turismiettevõtjad: peaminister võrdleb apelsine õuntega

Peaminister Kaja Kallas ütles neljapäeval intervjuus Postimehele, et 9. mail tuli uudis statistikaametist, kuidas võrreldes eelmise aastaga on märtsis majutusasutuste hind tõusnud 15 protsenti ja samas on turistide arv tõusnud 18 protsenti. «See tekitab minus küsimusi kõikide argumentide suhtes: kas tõesti on nii, et välisturist vaatab, et kui hinnatõus läheb riigi kaukasse, siis sinna riiki ma küll ei tule? Aga kui see läheb ettevõtja kaukasse, siis sinna ma just tahan minna, see suurendab nende kasumit? Need argumendid... Saaks maha istuda, saaks nendest rääkida. Me oleme kuulanud kõiki, aga saaksime ka pakkuda kompromisse – kui saab neid asju arutada. »

Hotellide ja Restoranide Liidu hinnangul on see nagu apelsinide võrdlemine õuntega. Ühe kuu tulemuste põhjal selliseid järeldusi teha ei saa. 2022. aasta märtsis oli veel pool kuud sektor koroonapiirangute all, mis tähendas, et restoranides ja spaades lubati teenindada ainult vaktsineerimispassiga külastajaid ja kõik sündmused pidid lõppema kell 23. Seda kuni 15. märtsini.

«Lisaks majutasid alates märtsist hotellid sõjapõgenikke – paljusid tasuta, kuna sotsiaalkindlustusamet ei jõudnud lepinguid teha piisavalt kiiresti ja põgenikke tuli oluliselt rohkem kui prognoositud ning hotellipidajad tulid siin appi. Samuti tegime sõjapõgenikele oluliselt sõbralikumad hinnad kui turistidele või ärireisijatele. Nüüd siis heidetakse seda meile ette,» lausus EHRLI tegevjuht Killu Maidla.

«Tegelikkus on selline, et kui viimasel koroonaeelsel aastal 2019 oli majutuse keskmine hind 36 eurot, siis praeguseks oleme nelja aastaga suutnud märtsikuist keskmist hinda tõsta tõesti kogunisti 19 protsenti. Samas valdkonna keskmine töötasu on sel perioodil kasvanud 47protsenti ja tarbijahinnaindeks ajavahemikus märts 2019-märts 2023 samuti 35 protsenti. Sektor pole veel kaugeltki toibunud koroonaajast, millele on vahetult järgnenud energiakriis ja ülikiire hinnatõus igas valdkonnas. 19-protsendiline hinnatõus ütleb selgelt, et Eesti rekordilist inflatsiooni, mis kajastub ka hotelliettevõtja kuludes, ei ole sektor suutnud müügihindadesse üle kanda,» lausus ta.