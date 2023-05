Euroopa kaotab välismaiseid otseinvesteeringuid

Kriis jätkub

«Eelmine aasta andis lootust, et välismaised otseinvesteeringud hakkavad pärast pandeemiat taastuma, kuna planeeritud investeeringutes võis näha märkimisväärset kasvu – nii see aga siiski ei läinud. Euroopat räsivate geopoliitiliste, energia- ja majanduskriiside mõju on tänaseks selgelt tunda ning investeerimisaktiivsuse langus näitab, et investorid on muutunud Euroopa turgudel valitseva ebakindluse tingimustes ettevaatlikumaks. Hetkel on veel lahtine, kas tegemist on vaid ajutise tagasilöögiga või saab selle mõju olema pikaajaline,» lausus EY Eesti auditiosakonna partner Olesia Abramova.