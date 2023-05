E-residendist Grammy-võitja: tehisaru toob siit ilmast lahkunud artistid tagasi

Asjad on tõesti muutumas. Kui võimalikult lihtsalt selgitada, siis tavaliselt käivad asjad nii, et plaadifirma pakub artistile lepingut, millega nemad maksavad stuudio ja salvestamise eest. Vastutasuks pakuvad nad artistile osa müügist, näiteks 8 protsenti või 30 protsenti, aga need lepingud võivad olla artisti jaoks kahjulikud. Alustavad muusikud on tavaliselt plaadifirma ettepanekust niivõrd vaimustuses, et kirjutavad kõigele süvenemata alla. Hiljem saavad nad edukaks, nagu Taylor Swift sai, ning mõistavad, et ainult 2 protsenti oma muusika ehk töö tulust saada pole aus.

Taylor Swift mõistis, et plaadifirma maksis küll salvestamise eest, aga laulud mõtles välja tema. Seejärel võttis ta oma laulud, salvestas need stuudios ümber ning avaldas vanad albumid uuesti. Antud juhtum andis plaadifirmadele hea signaali, et artistidel on ka õigused.

Seetõttu tulevad mängu meie arusarnased ettevõtted, kes nõustavad muusikuid. Lepinguid ei tohiks kunagi allkirjastada ilma neid mõistmata. Ilma advokaadita võib artist lõpuks oma töötasust ilma jääda.

Taylor Swift 5. mail 2023 Nasville'is kontserti andmas. Foto: George Walker IV/ AP Photo/ Scanpix

Uus tehnoloogia osas on tehisaru arengust palju räägitud. Kuidas on tehisintellekt juba muutnud muusikatööstust ja kui kaugele võib see mõju ulatuda?

Tehisaru muudab kogu meie ühiskonda. Tõhususe mõttes muutume üliinimesteks. Muusikatööstus ei jää sellest puutumata. Tulevikus võime näha ilmumas siit ilmast lahkunud artistide – Michael Jacksoni, Elvis Presley või Kurt Cobaini – uusi albumeid. Hetkel proovitakse leida sobivat õiguslikku raamistikku, et kasutada artistide häält ja stiili tehisintellekti poolt loodud muusikas. Selle üle käib praegu suur arutelu. Näiteks artist Grimes on öelnud, et ta annaks 50 protsenti oma kasutustasudest, kui keegi tehisaruloomes tema häält kasutaks.