Rahas pole küsimus: järjest rohkem uusi autosid ostetakse kohe välja

Luminor Liisingu juhi Andrus Soodla sõnul on see raskematel aegadel tavapärane praktika.

Soodla nentis, et intressimäärade tõus ja kiire inflatsioon on inimeste kindlustunnet märkimisväärselt langetanud. Autode finantseerimiseks sõlmiti liisinguid selle aasta esimesel kolmel kuul ligi 11 protsenti vähem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, sealhulgas uute autode liisinglepinguid sõlmiti 17 protsenti ja kasutatud autode kuus protsenti vähem.

Soodla sõnul on liisinguturul näha, et kui kasutatud autode hinnad püsivad pigem samad, siis uute autode hinnad on pidurdumas.

«Tarbijad on põhjusega ettevaatlikumaks ja ebakindlamaks muutunud, kuid praegune olukord on liisinguturul hetkel siiski kokkuvõttes stabiilne,» sõnas Soodla. «Ilmselt jääb keskmine sõlmitud lepingusumma mõneks ajaks stabiilseks, kuniks olukord majanduses veidi taastub ning tarbija kindlustunne tõusma hakkab.»

Kasvav euribor on muutnud ettevõtete ja eraisikute käitumist ning autode väljaostud on suurenenud. Enam ei soovita tasuda oluliselt kasvanud intressikulusid ja võimaluse korral ostetakse auto seetõttu kohe välja.

«See on ikka nii olnud, et raskematel aegadel võetakse käiku säästud ning väljaostude osakaal suureneb, et intresside tasumise pealt kokku hoida. Kuna euribori tulevik on endiselt lahtine ning ebakindlus püsib, võib väljaostude osakaal jääda kõrgeks veel mõneks ajaks,» ütles Luminor Liisingu juht.

Kuna lähitulevikus euribor tõenäoliselt enam nii kiiresti ei kasva, on sellest tingitud muutustega ka lihtsam harjuda.