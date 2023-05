Adidas müüb osa oma Yeezy brändi varudest heategevuseks

Adidasele kuuluv Yeezy bränd on olnud ebamäärases seisus pärast seda, kui Adidas lõpetas koostöö vastuolulise räppariga.

Ettevõtte tegevjuht Bjorn Guden ütles aktsionäridele aastakoosolekul, et "kauba põletamine ei ole lahendus".

"Mida me püüame aja jooksul teha, on müüa osa neist kaupadest ja annetada raha organisatsioonidele, kes meid aitavad ja keda samuti on Kanye avaldused kahjustanud," ütles ta.