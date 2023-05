Macron nõuab pausi ELi keskkonnaalaste määruste rakendamisel

Macron tegi need märkused, avalikustades oma plaani Prantsusmaa «taasindustrialiseerimiseks», mis hõlmab maksusoodustusi ja muid meetmeid, mille eesmärk on soodustada rohelist tööstust, aga ka Euroopas toodetud sõidukeid ja akusid.

Ta nõudis «Euroopa regulatiivset pausi» keskkonnapiirangute osas, väites, et EL on teinud rohkem kui kõik naabrid ja et nüüd on vaja stabiilsust.