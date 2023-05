IMF: USA maksejõuetusel oleks maailmale rängad tagajärjed

Vabariiklased ja demokraadid ei leia endiselt üksmeelt võlalae tõstmise osas. Vabariiklased nõuavad, et Bideni valitsus nõustuks suurte eelarvekärbetega, kui võlalage tahetakse tõsta enne, kui riigil raha arvete tasumiseks otsa saab.

USA president Joe Biden kohtus sel nädalal esindajatekoja vabariiklasest spiikri Kevin McCarthyga, kuid leppeni ei jõutud. Uuesti kohtutakse reedel, et püüda leida lahendus enne, kui jõuab kätte punkt, kus valitsus ei suuda enam finantskohustusi täita. Rahandusministeerium hoiatab, et see võib juhtuda juba 1. juunil.