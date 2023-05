Tšehhid plaanivad võla ohjeldamiseks suurt pensioni- ja maksureformi

Peaminister Petr Fiala ütles programmi «Tšehhi vormi» esitledes, et selle eesmärk on pöörata kasvava võla trend põhimõtteliselt ümber ja teha pensionisüsteem jätkusuutlikuks. «Võla kasvutempo meie riigis on hirmutav,» ütles ta ajakirjanikele.

Tšehhit mõjutas rängalt koroonapandeemia ja selle surmanäitajad elanike arvu kohta olid mitu kuud maailma kõrgeimad.

Aastal 2019, enne kui pandeemia Euroopasse jõudis, ulatus Tšehhi riigivõlg 28,3 protsendini sisemajanduse kogutoodangust (SKT). Sel aastal on see tõusnud 42,6 protsendini.

Valitsus plaanib kärpida valitsussektori kulutusi, vähendada subsiidiume ja tõsta kinnisvaramaksu ja ettevõtete tulumaksu alates 2024. aastast. Samuti muudetakse pensioniiga: töö- ja sotsiaalminister Marian Jurečka sõnul seotakse see 2025. aastal oodatava elueaga. Praegu on pensionieaks 64 aastat.

Keskmine tšehh peaks saama pensioni 21,5 aastat, ütles Jurečka ajakirjanikele. «Aastaks 2050 on meil üks töötav inimene pensionäri kohta, seetõttu on see muudatus hädavajalik,» ütles ta.

Ta lisas, et riik karmistab ka enneaegse errumineku reegleid.

Samuti asendatakse praegused kolm käibemaksumäära – 10, 15 ja 21 protsenti – kahe määraga, milleks on 12 ja 21 protsenti, ütles rahandusminister Zbyněk Stanjura. Elutähtsate kaupade, nagu toiduained, elamud ja tervishoid käibemaksumääraks saab 12 protsenti praeguse 15 protsendi asemel.

Lisaks plaanib valitsus tõsta alkoholi-, tubaka- ja hasartmängumaksu ja tühistab raamatute käibemaksu.