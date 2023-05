Tšehhi teatas võla ohjeldamiseks suurest pensioni- ja maksureformist

Peaminister Petr Fiala ütles programmi «Tšehhi vormi» esitledes, et selle eesmärk on «pöörata kasvava võla trend põhimõtteliselt ümber» ja teha pensionisüsteem jätkusuutlikuks.

«Võla kasvamise tempo meie riigis on hirmutav,» ütles ta ajakirjanikele.

Sel aastal on see tõusnud 42,6 protsendini.

Samuti tehakse muudatus pensionieale. Töö- ja sotsiaalminister Marian Jurečka sõnul seotakse pensioniiga 2025. aastal oodatava elueaga. Praegu on pensionieaks 64 aastat.

«Aastaks 2050 on meil üks töötav inimene pensionäri kohta, seetõttu on see muudatus hädavajalik,» ütles ta.