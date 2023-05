Ministeeriumide ühendamine: napp kokkuhoid, suured kulud ja koondamistest ei sõnagi

Magus kinnistu vanalinnas

Ministeeriumide ühishoone loodi 900-1000 töötaja jaoks ja seal on praegu neli vaba korrust, rääkis rahandusministeeriumi kantsler Merike Saks. Ühishoone aastased ülalpidamiskulud on 3,4 miljonit eurot, sellest üür 2,7 miljonit ja energeetika 700 000 eurot. Maaelu ja keskkonnaministeeriumi kulud on kummalgi on aastased ülalpidamiskulud pool miljonit eurot.