Heido Vitsur: Eesti ei saa enam loota kaubavahetuse kasvule väljaspool Euroopa Liitu

«Esimese kvartali väliskaubandusstatistika kinnitas seda, mida me esimese kvartali sisemajanduse kogutoodangu (SKT) andmetest juba teadsime. Üllatav oli siinjuures ainult vast see, et väliskaubanduse ja SKT mahu vähenemise suhe vastas täpselt vanale, kuid viimasel ajal mitte eriti täpseks osutunud üleilmsele rusikareeglile: kahe protsendi suurune muutus väliskaubanduse mahus toob kaasa ühe protsendi suuruse SKT muutuse,» kommenteeris Vitsur BNS-ile.