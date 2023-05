KARJÄÄRIPÖÖRE ⟩ Lauri Laats: poriloopimise tõttu kaalusin poliitikast lahkumist

Laats ütles, et uuel tööl Riigikogus on ilmnenud mõned häirivad asjaolud (saade on salvestatud kolm nädalat tagasi – toim.) Näiteks ühel päeval oli Riigikogu istung, kus päevakorras polnud ühtegi punkti. Seega toimus vaid kohaloleku Riigikogu liikmete kohaloleku kontroll ja seejärel mindi laiali. «See on puhas ressursi raiskamine,» ütles Laats.