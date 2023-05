Kõlvart: regionaalpoliitikat ei saa teha omavalitsuste tulubaase omavahel ümber jaotades

ELVL-i juhatuse esimees Mihhail Kõlvart (KE) rõhutas regionaalministrile saadetud vastuses, et jätkusuutlikku regionaalpoliitikat ei saa teha krooniliselt alarahastatud omavalitsuste tulubaase omavahel ümber jaotades. «Sellest nähtub, et riigil puudub võimekus riiklikul tasandil regionaalarengu toetamiseks ning pikaajaline regionaalarengu visioon. Riigil pole ka adekvaatset ülevaadet omavalitsuste poolt täidetavate ülesannete maksumusest,» lausus Kõlvart.

«Väide, et regionaalne ebavõrdsus Eestis on liiga suur, on õige, kuid juhime siinkohal tähelepanu asjaolule, et taoline olukord on kestnud kogu taasiseseisvumise perioodi vältel. Läbiviidud omavalitsusreform, mille käigus toimus sisuliselt vaid omavalitsuste liitmine, seda olukorda ei leevendanud ega saanud ettearvatult ka lahendada, sest omavalitsuste poolt täidetavate ülesannete analüüsi ei tehtud ega sellest lähtuvat rahastamise võimalikku kulupõhist mudelit välja ei töötatud. Seda ei seatud sealjuures ka eesmärgiks,» rõhutas Kõlvart.