E-residentsuse programm sai uue juhi

Programmi ühe looja ning e-residentsuse nõukoja esimehe Taavi Kotka kinnitusel sai uus tegevjuht paljude kandidaatide seast välja valitud üksmeelselt ning programmi arengueesmärke silmas pidades. «E-residentsus toob Eestile igal aastal üha rohkem tulu – ja see on eksport, mitte raha ühest taskust teise tõstmine. Nüüd seisavad programmil ees uued väljakutsed teenuse edasiarendamisel ja riskide maandamisel. Liina Vahtrasel on nagu rätsepalt tellitud kogemus nii avalikust kui ka erasektorist ja selge visioon e-residentsuse tulevikust. Oleme veendunud, et programm on võimekates kätes ning jõuab tema juhtimisel seatud sihtideni,» sõnas Kotka.