RAHA POLE ⟩ Valitsus lõpetas Suure väina püsiühenduse eriplaneeringu

Arvestades Suure väina püsiühenduse riigi eriplaneeringu asukoha eelvaliku etapi maksumust, ligi 4,6 miljonit eurot, ja riigi eriplaneeringu protsessi eeldatavat kogukulu, 15–40 miljonit eurot, on rahandusministeerium hinnanud, et eelarvelisi vahendeid planeeringu koostamiseks alates 2024. aastast ette näha ei ole võimalik.

Mandri ja Muhu saare vaheline püsiühendus on küsimärgina laual olnud juba mõnda aega, teatas rahandusministeerium. Riik alustas 2020. aastal Suure väina püsiühenduse riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise. Praeguseks on koostatud planeeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise programm, sealhulgas vajalike uuringute nimekiri.

«Mõistan, et nii mõnegi jaoks on see kurb uudis, sest püsiühenduse toetajaid oli Saaremaal omajagu,» nentis regionaalminister Madis Kallas. «Küll aga oleme koalitsioonilepingus kokku leppinud, et me tagame parvlaeva- ja lennuühendused saartega vähemalt senisel tasemel ning analüüsime, kuidas saaks neid ühendusi veel paremaks muuta,» märkis ta.