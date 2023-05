Briti finantsjärelevalve uurimise all Kristo Käärmann võtab kolmekuulise puhkuse

Käärmann võtab septembrist detsembrini nn laiendatud Wise’i puhkuse, et perega rohkem aega veeta.

«12 aastat tagasi firmaga alustades oli mõeldamatu meeskonnast ja klientidest puhkust võtta,» märkis Käärmann blogipostituses. «Nüüd on Wise jõudnud punkti, kus saan meie puhkusesüsteemi eeliseid täielikult kasutada,» lisas ta.

Eemaloleku ajal asendab teda alates 2015. aastast ettevõtte tehnoloogiajuhi ametit pidav Harsh Sinha.

Wise boonuspuhkus on tavaliselt kuue nädala pikkune ning seda saavad kasutada need, kes on ettevõttes neli aastat töötanud.

Mullu juunis avaldas Wise, et Suurbritannia finantsjärelevalve alustas uurimist, kas Käärmann rikkus oma maksude mittemaksmise tõttu börsireegleid või -standardeid. Nimelt peab finantsteenuste firma juht olema kohale sobilik ehk plekitu. Maksude maksmata jätmine puudutab 2021. aastal ilmsiks tulnud lugu, kus selgus, et Käärmann on jätnud Suurbritannias maksud tasumata ning sai selle eest ka üle 400 000 euro suuruse trahvi.

Suurbritannia maksu- ja tolliameti trahv puudutas rikkumist 2017/18 maksuaasta 720 495 naela suuruses deklaratsioonis. Karistus tähendab, et Käärmann esitas HMRC-le tahtlikult ebatäpseid dokumente, eiras tahtlikult nõuet teavitada ametit oma finantsseisust või pani toime rikkumise seoses käibemaksu või aktsiisiga.

Õiguseksperdid hoiatasid toona, et rikkumisega võis Käärmann minna vastuollu reegliga, mille järgi avalikult kaubeldava ettevõtte juhtidel ei tohi olla konflikte tööandja ees võetud kohustuste ja isiklike kohustuste ning teiste huvide vahel.