USA tehnoloogiahiid tegi Eesti firmalt globaalse rekordtellimuse

Sileni kaasasutaja ja tegevjuhi Endrus Arge sõnul ootavad ettevõtet ees kiired ajad. «Meil on täpselt kolm kuud, et tarnida rekordiline kogus vaikuseruume. See eeldab tootmismahtude kiiret mitmekordistamist ja tööprotsesside agiilset ümberkorraldust,» ütles Arge, kelle sõnul on Silen nimetatud väljakutseks pikalt valmistunud ja selleks valmis.

«Sileni selge siht on vallutada sektori absoluutne tipp, mistõttu ka meie ettevalmistus antud eesmärgi püüdmiseks on olnud ambitsioonidele vastav,» kinnitas Arge.

Värske suurtehing markeerib ka selget trendi ettevõtete koroonajärgses töökorralduses. «Antud tellimus ei langenud meil tühjale töölauale. Aprilli müüginumbrid olid tugevad ja tõime koju mitu olulist tehingut, sealhulgas ühe maailma suurima lennukitootja oma. See on kahtlemata kompliment Sileni välja arendatud lahendustele, aga ka selge viide kiirelt kasvavale globaalsele vaikusevajadusele kontorites, kuhu inimesed on hakanud taas naasma,» lisas Arge.

Mullu kasumisse jõudnud Silen tootis aastaga üle 2000 vaikuseruumi, mida on üle kahe korra rohkem võrreldes 2021. aastaga. Tänase seisuga liigub ettevõte jõudsalt enam kui kahekordse kasvu kursil. «Võttes arvesse müüdud ruumide arvu ja fakti, et oleme alles mai alguses, peaks maailmas juhtuma midagi drastilist, et uus kasvurekord ei sünniks,» oli Arge enesekindel.

Sileni tooted on jõudnud juba 55 riiki 6 kontinendil. Ettevõte on võitnud arvukalt rahvusvahelisi auhindu, sealhulgas hinnatud innovatsiooniauhinna kahel järjestikusel aastal Põhja-Ameerika suurimal messil NeoCon.

Turu parima helipidavuse kõrval on Sileni vaikuseruumide globaalse edu taga modulaarsed ja mobiilsed patenteeritud lahendused, mis võimaldavad kasutajal vajaduste muutudes kabiine hõlpsalt liigutada ning suuremaks või väiksemaks ehitada. Samuti on terve Sileni tootevalik 100 protsenti süninikuneutraalne ja omab ainukesena oma segmendis CarbonNeutrali ametlikku sertifikaati.