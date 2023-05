Algasid läbirääkimised alampalga tõstmiseks

Tööandjate keskliidu juht Arto Aas selgitas, et tänase kohtumise eesmärk oli arutada, mis tingimustel on võimalik saavutada sujuv alampalga tõus 50 protsendini keskmisest brutopalgast nelja aasta jooksul. Hetkel on alammäär 39,5 protsenti keskmisest brutopalgast.