Luminor: Eesti saadab Venemaale endiselt märkimisväärsel hulgal kaupu

Statistikaameti andmetel vähenes 2023. aasta märtsis mullusega võrreldes kaupade eksport 15 protsenti ja import 12 protsenti, esimeses kvartalis tervikuna vähenesid kaupade eksport ja import mõlemad kaheksa protsenti.

Uusküla tõi välja, et Eesti oma kaupade eksport on kasvuteel. «See sisendab kindlust, et halvim on möödumas, kui uut halba uudist välja ei ilmu,» kommenteeris ökonomist BNS-ile.

Sanktsioonide taustal paistab ökonomistile imelik aga asjaolu, et Eesti saadab Venemaale endiselt märkimisväärsel hulgal kaupu.

Samas on Eesti oma kaupade eksport eurodes samal tasemel, mis ta oli kaks aastat tagasi. Hinnad on vahepeal aga paarkümmend protsenti kasvanud. «See tähendab, et kogused on vähenenud. Eesti ekspordivõime on aga järelikult jätkuvalt madal ning tootmisvõimalused kasutamata,» nentis Uusküla.

Eksport Venemaale suurenes

Sanktsioonide taustal paistab ökonomistile imelik aga asjaolu, et Eesti saadab Venemaale endiselt märkimisväärsel hulgal kaupu – kui eksport aastavõrdluses langes, siis Venemaale hoopis suurenes.

Siiski on Venemaa kadunud Eesti peamise kümne impordipartneri hulgast. «Ka tervikuna toome palju vähem riiki sisse metalli, puitu ja naftatooteid, mis oli Venemaalt tulnud impordis olulisel kohal. See on muutnud ka meie eksportiva sektori struktuuri. Osad ettevõtted kannatavad ja teised on kohanenud,» möönis Uusküla.