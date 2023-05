Swedbank ekspordi vähenemisest: Eesti tootja ei suuda enam nii head hinda pakkuda

Swedbanki vanemökonomist Liis Elmik märkis värskeid väliskaubanduse näitajaid kommenteerides, et esimeses kvartalis oli ekspordikäive eurodes 8 protsendi võrra väiksem kui aasta tagasi, ent arvestades, et hinnad on samal ajal 12 protsendi võrra tõusnud, kahanes kaupade ekspordi maht esimeses kvartalis ligi viiendiku võrra.