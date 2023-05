Uuring: firma edu pant on arendusvõimelised töötajad

OSKA uuringujuht Urve Mets selgitas, et reeglina ei ole ettevõtetes uurimis- ja arendustegevuseks spetsiaalseid töötajaid, vaid sellega tegelevad oma põhitöö kõrvalt eri ametialade kõrgharidusega spetsialistid. «Eesti ettevõtted üldjuhul ei ole valmis palkama eraldi uurimis-arendustöötajaid, selleks puudub võimekus, sest ligi 95 protsenti Eesti ettevõtetest on mikroettevõtted,» ütles Mets. «Meie võimalus on suurendada ettevõtete teadmusmahukust olemasolevate kõrgharidusega töötajate uurimis-arendustegevuseks vajalike oskuste tõstmisega.»

Arendustöö vajab eraldi tähelepanu

Eraldi tähelepanu on tarvis pöörata ettevõtte juhtide uurimis- ja arendustööalaste teadmiste tõstmisele, kuna valdavalt just nemad vastutavad organisatsioonis innovatsioonijuhtimise eest. Urve Mets toonitas, et juhtidel on vaja oskust kasutada innovatsiooni juhtimiseks sobivaid tehnikaid, et muuta arendustegevus ettevõttes süsteemseks ja tulemuslikuks protsessiks. Praegu on see Eesti ettevõtetes paljuski projektipõhine.