Lõpuks ometi! Coop Pank hakkas mobiiliga maksmist toetama

Coop Panga erakliendi panganduse juht Rasmus Heinla ütles, et uut kaasaegset makselahendust ei maksa karta. «Google Payga maksmine on turvaline, sest makse tegemisel ei kasutata pangakaardi andmeid, vaid makse kinnitamine toimub seadmega seotud numbri ja tehingu tegemiseks genereeritud unikaalse koodi alusel. Google Payga maksmisel võib olla kindel, et kaardi andmed on turvaliselt kaitstud,» rääkis Heinla.