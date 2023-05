Bolti suur plaan: 12 kuuga kasumlikuks ja seejärel börsile

«Plaanime saada 12 kuu jooksul Euroopa esimeseks mobiilsusplatvormiks, mis oleks täielikult kasumlik,» ütles Villig. «Börsile minekuks kavatseme olla valmis 2025. aastal,» lisas ta, täpsustades, et lõplik otsus sõltub siiski turuolukorrast.

Bolti viimane majandusaasta aruanne käib 2021. aasta kohta, mil ettevõte raporteeris 547 miljoni euro suurusest kahjumist. Villig rõhutas aga toona, et raamatupidamislik pilt moonutab tegelikku seisu, kuna suur osa ettevõtte investeeringuid tuli raamatupidamises lugeda kuludeks.

Lisaks taksoteenusele pakub Bolt praegu ka elektriliste tõukerataste renti, autode renti (Bolt Drive) kui ka toidukaupade kohaletoimetamise teenust. Lisaks Euroopale on Boltil suur turuosa ka Aafrikas, kus teenuseid pakutakse 50 miljonile kliendile, kes moodustavad kliendibaasist umbes kolmandiku, kirjutab Reuters.

Bolt kaalub ka ideed siseneda Aafrikas makseteenuste turule, kuna kontinendil on suur probleem, et inimestel on küll nutitelefonid, kuid puudub pangakonto. «Võib-olla peaksime ükspäev selle suuna ette võtma,» vihjas Villg.