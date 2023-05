Uuring: enamik töötajaid on tööl läbi põlenud

Võrreldes uuringu tulemusi 2021. aasta uuringu tulemustega on tööstressi tase tõusnud seitse protsenti.

Uuringust selgus, et töötajad tunnevad, et kollektiivis väärtustatakse neid erinevalt ning ebaõiglaselt – 27 protsenti tundis nii mõnikord, 23 protsenti tihti ning 11 protsenti iga päev.

Kuigi 35 protsenti töötajaid hindab suhteid otseste ülemustega väga heaks ja sama palju heaks, siis probleemide esinedes pole tööandjad kõige paremad kuulajad olnud. Raskes olukorras on vaid 14 protsenti alati saanud tuge oma tööandjalt.

«Värske tööstressi kiiruuringu tulemustele toetudes võiks iga tööandja teha hetkeks pausi ja kraadida oma organisatsiooni sisekliimat, kui ta just ei ole seda juba teinud. See on mure, mida tuleks töötajate vaimse tervise huvides pigem ennetada, kui hiljem tagajärgedega tegeleda,» rääkis turundusjuht Karla Oder. «Tööandjatena vastutame oma töötajate tervise eest ning kui suudame ennetada tööstressi ja läbipõlemist juba alguses, siis aitame kaasa toetava ja tervisliku töökeskkonna loomisele meie ettevõttes.»