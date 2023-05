INTERVJUU ⟩ Rail Balticu alla jäävate maade sundvõõrandamised viivad kohtusse

Kui palju Rail Baltica aluseid maid on juba riigi omandis ja kui palju on veel omandamata?

Pärnumaal on maakonnaplaneering osaliselt kehtiv ja selles ulatuses on menetlusi Pärnumaal ka läbi viidud. Lõigus, kus uuendatakse riigi eriplaneeringut, saame maade omandamist alustada pärast uue planeeringu kehtestamist ja pärast projektlahenduse valmimist, eeldatavalt 2025. aastast.

Postimehes avaldatud sundvõõrandamise juhtumi korral selgitati välja, et võimalik teadaolev pärija elab Rootsis, kuid pärimistoimingutega ta siiski ei alustanud ning ei avaldanud põhjusi ega palunud ajapikendust. Kõikidest tegevustest on võimalikku pärijat ka teavitatud, kuid kui isik siiski ei soovi pärimistoiminguid läbi viia, siis on riigil seadusest tulenev võimalus viia menetlus läbi sundvõõrandamise kaudu. Sellisel juhul hoiustatakse kinnisasja tasu 10 aastat riigi deposiitkontol ning makstakse pärijale välja vastava taotluse esitamisel. Ka sellisel juhul peab pärija tõendama, et ta oleks selle vara pärinud.