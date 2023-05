Revolutsioonist rääkides toob Derbin paralleeli nutitelefonidega, mille kasutamine on viimase 10 aasta jooksul palju muutunud. «Auto on peagi tarkvara ratastel,» ütleb Derbin.

Peamised muutused autoturul on praegu sisepõlemismootorite asendumine elektrimootoritega ja erinevate juhiabiteenuste lisamine uute autode varustusse. Derbin märgib, et siin on suur roll tehisintellektil (AI), kellest saab autojuhtidele peagi oluline abiline. «Kliendid ootavad, et auto tuleks neile järele ja võtaks neid peale,» kirjeldab Derbin tulevikuootusi.