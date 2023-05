Käibemaksutõusu mõju Eesti turismile: keegi ei tea, mis juhtuma hakkab

Kui muidu on rahandusministeeriumi analüüs maksumuudatusest rääkides enesekindel ja prognoosib-analüüsib, mis juhtuma hakkab ning kui palju raha riigieelarvesse laekub (või laekumata jääb), siis toon muutub, kui jutt läheb hotellide käibemaksuerisuse kaotamisele. See on omamoodi «must auk». Keegi ei tea, mida see kaasa toob: kas turiste jääb vähemaks, kas hotellid hakkavad koondama või paneb osa neist ennast üldse kinni, kas riik saab maksutõusust raha juurde või äkki hoopiski kaotab?