FOTOD JA VIDEO ⟩ Öösel võib näha hiigelpikka veost sõitmas läbi terve Eesti

Tuuliku kokkupanek on nagu ehitusklotside ladumine üksteise otsa. Esmalt masti detailid, seejärel gondel ja viimasena labad. «Tuuliku torni kõrgus on 155 meetrit, torn koosneb seitsmest osast. Gondel sinna otsa, labad eraldi külge,» kirjeldas Zavadskis.

Ehitus algas eelmise aasta augustis teedest, septembris algas vundamentide valamine, jaanuaris olid need valmis. «Elektritööd on rohkem aega võtnud, alajaamade trafode tarneaeg on üsna pikk. Ehituse ajakava oli pingeline, ei taha ära sõnuda, aga loodame, et kõik läheb plaanipäraselt,» lausus Zavadskis.