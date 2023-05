Balsapuust tuulikulabad sõidavad öösel läbi terve Eesti

Lava vedava veoki pikkus on kokku ligi sada meetrit. Võrdluseks Lux Expressi buss on ainult 15 meetrit. Nii et teele läheb veos, mille kogupikkus pisut vähem kui 7 suurt reisibussi.

Zavadskise sõnul kasutatakse tuulikulabades balsapuud juba ammu. «Balsapuu annab tuulikulabale jäikust, aga on väga kerge, see on see põhjus. Tuulikulaba on põhiliselt tehtud klaasriidest ja epost, balsapuu pannakse kohtadesse, mis vajavad tugevust laba juure lähedal,» ütles Zavadskis.