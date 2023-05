Riigikogu saadikud teadvustasid helde rahajagamise karme tagajärgi

Rahandusministeeriumi finants- ja maksupoliitika asekantsler Evelyn Liivamägi sõnul on maksuküüru muutmise mõju aastal 2025. aastal 340, 2026. aastal 257 ja 2027. aastal 264 miljonit eurot ja see raha jääb inimestele kätte.

Maksuküüru kaotamise kulu riigieelarvele. Foto: Rahandusministeerium

«See sõltub inimeste sissetulekust ja mida suuremad on sissetulekud, seda rohkem jääb ka riigieelarvesse laekumata,» selgitas ta.

Reisalu uuris, et kuidas võrreldes veebruari keskpaigaga on inimeste sissetulekutes toimunud nii suuri muutusi. Liivamägi sõnul on vahepeal valminud rahandusministeeriumi kevadprognoos ja nende viimased arvutused tuginevad sellele.

Kogu käibemaks lõpphinda ei jõua

Ehkki käibemaksu on plaanis tõsta kaks protsenti, kasvatab see kaupade ja teenuste hindu keskmiselt 1,63 protsenti. «Päris 100 protsenti me ei eelda, et see käibemaksu kasv lõpphinda jõuaks,» ütles Võrklaev.

Reinsalu täpsustas, et kui kõigi valitsuse maksumuudatuste koondmõju peaks olema 1,55 protsenti, siis kuidas saab ainuüksi käibemaksu mõju olla 1,63 protsenti.

Sven Kirsipuu selgituse kohaselt on tarbija ostukorvis on erinevad kaubagrupid, millel on erinev mõju tarbijahinnaindeksile, samuti ei ole kõik kaubad maksustatud 20-protsendilise käibemaksuga.

Reinsalu tundis ka huvi, milline on valitsuse inflatsioonipoliitika ja kui suur mõju on inflatsioonil elukalliduse tõusule.

Mart Võrklaeva sõnul langeb inflatsioon kenas tempos ja energiahinnad on tugevas langustrendis.

«Üle maailma on probleem, et kui energia hinnad tõusid, siis tõsteti toodete hindu, kuid nüüd neid ei langetata, kindlasti on ootus, et hinnad alla tuleks,» ütles Võrklaev.

Sven Kirsipuu sõnul arvestatakse inflatsiooniks järgmisel aastal 1,53 protsenti ja aastal 2025 0,25 protsenti.