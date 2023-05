Puidutöösturist keskkonnakomisjoni esimees on ebaseadusliku raie tõttu uurimise all

Keskkonnaameti peadirektori asetäitja järelevalve valdkonnas Olav Avarsalu kinnitas infot algatatud väärteomenetluste kohta: «Ühes väärteomenetluses oleme menetlusaluse isikuna üle kuulanud Tarmo Tamme füüsilise isikuna ja teises menetluses MTÜ Käsmu Majaka Sadam juriidilise isikuna, MTÜ esindajaks on Tarmo Tamm. Hetkel on menetlused alles pooleli ning juhtumite täpsemad asjaolud väljaselgitamisel,» selgitas Avarsalu.

Tarmo Tamm on valdava osa oma elust tegelenud puidutööstusega. Ta on nii Puitmajaliidu juhatuse liige, kui ka peamiselt liimpuiduga tegeleva Peetri Puit OÜ asutaja ja juhatuse liige. Keskkonnakomisjoni esimehe kohale kandideerides põhjendas ta, et kandideerib kohale selleks, et muuta arusaama, justkui oleksid keskkonna inimesed ja puidutöösturid vastasleeridest.