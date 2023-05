Gaasi hind on odav, aga ostjaid ikka pole

Ehkki maagaasi hind Hollandi börsil TTF on kukkunud eelmise aasta tipust ca 10 korda, 36 dollarile megavatt-tunni eest, pole see erilist ostuhuvi kaasa toonud. Bloombergi teatel püsib nõudlus endiselt madalal, kuna tarbimine on aeglane ning pole madalseisust taastunud.

Paljud turuosalised on ka veendunud, et hinnad jätkavad langemist, mistõttu on nad otsustanud enda varude täitmisega eelolevaks talveks oodata.

Enesekindlust lisab ka teadmine, et Euroopa on tänaseks suutnud oma gaasitarbimist nii palju vähendada, et peaks olema suuteline nõudluse ära katma ka Venemaa abita. Samas hoiatavad gaasitarnijad ja -kauplejad, et kriis ei ole veel lõppenud ning tarbimise ebakindel ja hilinev taastumine võib häirida habrast tasakaalu.

Šveitsi energiakaupleja MET Holding AG müügijuhi Klaus Reinischi sõnul on turg ja tarbijad juhindunud poliitikute sõnumist, et halvim on möödas. «Nad kuulevad kõikjalt uudistest, et Euroopal on läinud fenomenaalselt hästi ja kriis on möödas,» selgitas Reinisch.

Seetõttu valitseb osade turuosaliste seas suisa lootus, et hind võib langeda umbes 10 euroni megavatt-tunni kohta, mis tähendaks praeguselt tasemelt enam kui 70-protsendilist odavnemist. «Isegi kui nii läheb, ei jää hinnad nii madalale kauaks,» ennustas Reinisch.