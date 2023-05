Financial Times: nafta hinnalagi sundis Putinit makse tõstma

Ühe G7 riigi analüüs näitab, et maksutõus toob ohvriks Venemaa naftatööstuse võime pikaajaliselt investeerida. «See on nende tööstusele kindlasti hävitav,» ütles üks asjaga kursis olev ametnik Financial Timesile.

Arvestades, et Venemaa eelarvetuludest moodustavad naftaga seotud tulud umbes 45 protsenti, on see väga märkimisväärne muutus. «Tundub, et maksumuudatus on märk nende üha kahanevatest tuludest ja puudujäägist,» ütles ametnik.