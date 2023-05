Uus rahanõue ajab elektritootjatel harja punaseks

Kuna Eesti elektrivõrk pole hajatootmiseks projekteeritud, on tootmissuunalistest vabadest võimsustest päev-päevalt üha suurem puudus. Paljudes paikades on juba täna vaba võrguressurss ammendunud, mistõttu saabki meediast pidevalt lugeda, kuidas mõnele liitumisest huvitunule on esitatud kümnetesse miljonitesse ulatuv arve.