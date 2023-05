MTA ja TTJA kontrollivad e-sigaretipoode ja keelatud e-vedelike müüki

Ametid on kontrollinud esimesest jaanuarist kehtima hakanud maksumärgistamise nõudeid, aga pea kõikidest poodidest leiti muuhulgas ka maitsetega e-vedelikke ja e-sigarette, mis on Eestis keelatud.

«Selle aasta jaanuarist maksustati tubakavedelikud aktsiisiga ja kõik tarbimisse lubatavad tubakavedelikud peavad olema maksumärgistatud. Kahjuks aga avastasime kontrolli käigus, et juba aastaid Eestis keelatud maitsevedelikud on jätkuvalt poodides müügil ja mis kõige kummalisem, seda isegi ei üritata varjata,» ütles MTA aktsiiside valdkonnajuht Artur Gornischeff.

«Kui jaanuarist kehtima hakanud aktsiisinõuete osas peame veel selgitustööd tegema, siis 2019. aastast kehtiv keeld ei saa olla täna enam kellelgi üllatus ja seda näitab ka kaupmeeste üha loomingulisem lähenemine vabanduste leidmisele. Ettekääne, et suitsupoes müüdav maitsevedelik on mõeldud hoopis küpsetiste maitsestamiseks ei kõla väga usutavalt,» lisas ta.

Põhja prefektuuri piirkonnapolitseinik Siret Tobber sõnas, et alaealiste seas on e-sigarettide tarvitamine aastatega aina kasvav trend ning jõudnud seetõttu ka politsei töölauale.

«Meeldiva lõhna ja ilusa välimuse tõttu levib noorte seas valearvamus, et selle kasutamine ei riku tervist nii palju nagu seda teevad mokatubakas või tavalised suitsud. Kuid nii see ei ole ning tuletan meelde, et e-sigaret on samuti tubakatoode mille omamine, müük ja tarvitamine on alaealistele keelatud,» lisas politseinik.