Jurist: GDPR-i raames on trahve määratud ligi 3 miljardi euro eest

Ojaver ütles pressiteates, et tõenäoliselt ei näita ka käesolev aasta trahvisummade osas langustrendi, sest näiteks esimese kvartali trahvide kogusumma ulatus pea 400 miljoni euroni.

Ojaver sõnas, et kuigi teadlikkus andmekaitse teemadel on aastatega kasvanud, eksitakse jätkuvalt. «Ettevõtjad soovivad olla usaldusväärne partner ja teenusepakkuja oma klientidele ning isikuandmete kaitsele pööratakse suuremat tähelepanu. Euroopa andmekaitse järelevalveasutused on aga kogunud enesekindlust ja võimekust, mis paistab välja ka rikkujate karistamise statistikas, sealhulgas tehnoloogiahiidude korrale kutsumise kaasustest. Kogutud on ka GDPR nõuete tõlgenduspraktikat, mida kasutatakse üha suurema vilumusega,» ütles Ojaver.

Trahve määratakse eksperdi sõnul enim valdkondades nagu kaubandus, meedia ja telekommunikatsioon, finantsteenused, tervishoid aga ka avalik sektor. «See on ka mõistetav, sest just nendes valdkondades kasutatakse paratamatult enim isikustatud andmeid,» lisas Ojaver.

Ojaveri sõnul on huvitav jälgida statistikat riikide määratud GDPR trahvide koguarvu ja kogusumma osas, kust tuleb ilmsiks, millised riigid menetlevad enim globaalsete tehnoloogiaettevõtete Euroopa harude tegemisi. «Näiteks Iirimaa andmekaitse järelevalveasutuse poolt on määratud 23 trahvi ja kogusumma on 1,3 miljardit eurot. Hispaania on määranud 594 trahvi kogusummaga 58 miljonit eurot,» märkis ta.

GDPR trahvide esikolmikut juhib jätkuvalt 2021. aastal Amazonile tehtud trahv suurusega 746 miljonit eurot – ettevõtet on süüdistatud tundlike isikuandmete kasutamises ja edastamises. Seni määratud trahvidest suuruselt teisel kohal on statistika kohaselt Facebooki emafirmale Instagram Meta Platforms, Inc mullu septembris määratud 405 miljoni euro suurune trahv.

«Trahvi määras Iirimaa andmekaitseasutus, kuna Instagram on lubanud 13–17-aastastel lastel kasutada ärikontosid, mis võimaldavad juurdepääsu alaealise kasutaja meiliaadressile ja telefoninumbrile. Lisaks ei olnud alaealiste kontod vaikimisi seatud privaatseks,» selgitas jurist.