EY: ettevõtlust takistab ebakindel rahapoliitika ja kallinev kapital

«Euroopa ettevõtjatele on hetkel prioriteetne investeerida oma ettevõtete põhitegevuse tugevdamisse – seda väidab 41 protsenti ettevõtete juhtidest. Investeeringud keskenduvad ennekõike erinevate tootmis- ja juhtimisfunktsioonide tugevdamisse, et ettevõttel oleks parem stardipositsioon, kui Euroopa majanduskasv taas ühel heal päeval kiirenema hakkab. Olulisteks investeerimisprioriteetideks on veel kestlikkusega seotud valdkonnad ja digitaliseerimine – seda kinnitab vastavalt 39 ja 37 protsenti Euroopa ärijuhtidest. Arvan, et Eesti ärijuhtidel on sarnased prioriteedid. Majanduse teatav paigalseis on sobiv aeg mõningaseks sisekaemuseks ning sisemiste protsesside ja tegevuste optimeerimiseks, et olla valmis juba uuteks väljakutseteks,» kommenteeris EY Eesti strateegia ja tehingute valdkonna juht Imre Teder.