MTA on tänavu leidnud juba 20 kilo keelatud seemneid

Maksu- ja tolliameti arendusspetsialisti Elika Brosmani sõnul soovivad inimesed seemneid ja taimi tavaliselt üle piiri tuua ja tellida enda tarbeks. «On neid, kes on vanasti kasvatanud just Venemaa seemnetest taimi ja peavad sealseid sorte paremaks ning vastupidavamateks,» tõi Brosman välja.

Euroopa Liit on aga oma turu kaitseks kehtestanud reegli, mille kohaselt võib teatud taimeliikide seemneid või paljundusmaterjali tuua liitu sisse vaid liikmesriikidega samaväärseks tunnistatud riigist, ehk riigist, kus paljundusmaterjali toodetakse samade põhimõtete ja reeglite alusel nagu liidus endas. Brosmani sõnul on põhjus lihtne.

«Selle tõendamiseks on seemnete pakendid vastavalt märgistatud, mis annab tarbijale kindluse, et toodetud seemned on kvaliteetsed ja kontrollitud,» märkis Puusepp. «Nii kaitseb Euroopa Liit ka oma sordiaretajaid ja seemnetootjaid ebaausa konkurentsi eest,» lisas ta.

Ametid tuletavad meelde, et kõikidel seemnetel peab väljastpoolt Euroopa Liitu toomisel või tellimisel olema fütosanitaarsertifikaat. Fütosanitaarsertifikaat kinnitab, et seemned on kontrollitud ja taimekahjustajatest vabad. Tellija peaks enne tellimuse vormistamist veenduma selle dokumendi olemasolus. Juhul kui fütosanitaarsertifikaadi info toote juures puudub, tuleb see eraldi välja selgitada.