Lagarde: kodulaenuvõtjate raskustele me leevendust tuua ei saa

EKP president Christine Lagarde rõhutas neljapäevasel pressikonverentsil Frankfurdis, et keskpangal on vaja veel baasintressimäärade tõstmisega tööd teha, et saavutada seatud 2-protsendiline inflatsioonieesmärk. «See on teekond. Me ei ole veel kohal,» lausus Lagarde.

Soome Yle küsimusele, kas oleks kuidagi võimalik euribori baasil võetud kodulaenudega kimpus olevatele kodumajapidamistele leevendust tuua, vastas Lagarde, et keskpank on loomulikult teadlik eurooplastest, kes võitlevad suurte intressikuludega. «Soomest Portugalini, Balti riikidest Hispaaniani on olukord selline, et osa perekondi kannatab,» nentis Lagarde. «Kahjuks ei saa me sellele leevendust tuua.»

Lagarde selgitas, et EKP ülesanne on hoolitseda hinnastabiilsuse eest ning baasintressimäärade tõstmine on keskpanga tööriist. Tema sõnul on parim, mida EKP praegu teha saab, inflatsiooni ohjeldamine, misjärel on võimalk viia intresse taas madalamale tasemele.

Paljud analüütikud tõlgendasid EKP intressiotsust nii, et intressitaseme haripunkt hakkab saabuma ning tõusutempo jääb edaspidi aeglaseks.

Euroopa Keskpanga nõukogu otsustas 4. mail tõsta kolme baasintressimäära 25 baaspunkti ehk 0,25 protsendipunkti võrra ning kehtestada alates 10. maist põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäärana 3,75 protsenti, laenamise püsivõimaluse intressimäärana 4 protsenti ning hoiustamise püsivõimaluse intressimäärana 3,25 protsenti.

Euroopa Keskpanga nõukogu liikme ja Eesti Panga presidendi Madis Mülleri sõnul on EKP nõukogus rõhutatud, et intressimäärasid tuleb tõsta seni, kuni tekib piisav kindlus, et hinnatõus on mõistliku aja jooksul aeglustumas püsivalt 2 protsendi lähedale, sestap ei jää neljapäevane intressitõusuotsus tõenäoliselt viimaseks.