Tuhandetesse eurodesse ulatuvad palgatõusud ja helde hüvitis

Ka praegune PPA peadirektor Egert Belitšev kasvatas oma palka 2000 euro võrra juba enne peadirektori ametisse asumist. Tema täitis PPA peadirektori ülesandeid alates märtsi lõpust ja sellest ajast sai ta ka peadirektori palka, mis on 40 protsenti suurem tema aasta varem teenitud palgast, ulatudes nüüd 7000 euroni.

PPA personalibüroo juhi Katre Loo sõnul on PPA-s palka tõstetud riigieelarvest saadud lisaraha ja sisemiste ümberkorralduste arvelt.

Pärast viimast tõusu on meie palgad turuolukorraga rohkem vastavuses. Katre Loo

«Viimane palgatõus oli jaanuaris, mille tulemusena tõusis PPA töötajate keskmine palk keskmiselt 23 protsenti võrreldes 2022. aasta jaanuariga. Näiteks, kui toona oli patrullpolitseiniku miinimumpalk 1500 eurot, siis nüüd saame patrullpolitseinikele maksta 1850 eurot. Palk tõusis kõikides PPA tööliinides,» selgitas Loo.

Tema sõnul on oluline, et nad said tõsta palka kõikidel asutuste töötajatel, mitte ainult eesliini politseinikel. «Võistleme nii tugiteenuste kui ka näiteks IT- ja majandusvaldkonnas erasektoriga, kuid meie tugiteenuste, nagu juristide ja logistikute palgad olid aastaid keskmisest madalamad,» rääkis Loo. «Pärast viimast tõusu on meie palgad turuolukorraga rohkem vastavuses.»

Tippkohtumine tõi palgakasvu

66 protsendi võrra on tõusnud palgad ka Häirekeskuse paaril päästekorraldajal. Keskuse selgituse kohaselt olid need ametnikud aasta tagasi veel õpipoisi rollis ja seetõttu ei teeninud täispalka, kuid nüüd on õpingud lõppenud ja palk on väljaõppele vastav.