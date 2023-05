Madis Müller: EKP tõstab intressi tõenäoliselt veel

Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogu liikme ja Eesti Panga presidendi Madis Müller sõnul on EKP nõukogus rõhutatud, et intressimäärasid tuleb tõsta seni, kuni tekib piisav kindlus, et hinnatõus on mõistliku aja jooksul aeglustumas püsivalt 2 protsendi lähedale, sestap ei jää neljapäevane intressitõusuotsus tõenäoliselt viimaseks.