Eesti Energia teenis esimeses kvartalis pea topeltkasumi

«Kevad on näidanud, et elektrihinda aitab madalamale tuua taastuvenergia toodang. Selle kasvatamiseks tegime esimese kvartali suurimad investeeringud, 92 miljonit eurot, taastuvenergia ettevõtte Enefit Green kaudu just tuule- ja päikeseparkide rajamiseks,» ütles Tamm. «Nende investeeringute toel rajame Eestis Purtse tuule- ja päikeseparki, Sopi-Tootsi tuuleparki ning Leedus Kelme, Akmene ja Šilale tuuleparke,» loetles ta.