Põhjaka mõis pandi müüki

«Head sõbrad, oleme võtnud aega mõelda ning jõudnud otsuseni: anname Põhjaka mõisa uüle uuele omanikule. Mõis on müügis,» seisab toidukoha kodulehel.

«Alles see oli (16 aastat tagasi), kui kolm hullumeelset kokka otsustasid linnatolmu jalgelt pühkida ning asuda üles ehitama lagunenud Põhjaka mõisahoonet – sooviga avada seal päris oma, ausat Eesti toitu pakkuv restoran. Öeldakse: unistustega kipub olema nii, et need võivad täide minna. Ja kui need unistused täidetud, on aeg taas elu tagurpidi keerata ning seada uued sihid. Et uus saaks tulla, on vaja teha ruumi,» kijrutavad omanikud.

«Oleme aastate jooksul panustanud oma armsasse mõisa lugematul arvul töötunde nii kokkade, ehitajate kui aednikena. Kes meid külastanud, on ehk märganud, et meie lähenemine mõisa taastamisse on olnud loominguline ning omanäoline. Oleme alati oma võimaluste piires Põhjaka eest head hoolt kandnud ning kogu see teekond on olnud tõeliselt põnev seiklus!»

Lühidalt sellest, mis siin loodud: * Mõis on varemetest taaselustatud ning kompleks on aastaringselt kasutatav. * Maja kütab pelletikatlamaja, vesi tuleb oma puurkaevust; lokaalne kanalisatsioon, soojustagastusega ventilatsioon, tänapäevane elektrisüsteem, professionaalne köök koos tehnikaga. * Hooviala on korrastatud ja hoolitsetud, hoovil 300m2-suurune katusealune terrass, rajatud suur viljakandev põllumaa, istutatud on palju puid, hoovil on ka kanala ning majani viib kõvakattega tee. * Põhjaka on tunnustatud kaubamärk ning omab suurt kliendibaasi väga toredatest inimestest.

Omanike sõnul on kompleksi suureks väärtuseks asukoht keset põldusid ja metsasid ürgse Esna jõe vahetus läheduses. Olles imekombel jäänud puutumata kolhoosiaegsest sekkumistest, on Põhjakal võimalus nautida Eesti ühe enimliigeldud maantee mugavas läheduses siiski rahulikku eraldatust ilma ümbritseva asustuseta.