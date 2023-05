AK ⟩ India möödus Hiinast rahvaarvult, kas möödub ka majandus?

ÜRO hinnangul möödus India tänavu 14. aprillil Hiinast ja tõusis suurima rahvaarvuga riigiks maailmas. Kolm päeva hiljem avas maailma suurima turuväärtusega ettevõte tehnoloogiagigant Apple Mumbais oma esimese esinduspoe Indias. Väheusutav, et kahe sündmuse lähedased kuupäevad olid planeeritud, aga fakt on see, et ­Apple, kuid lisaks veel hulk suurkorporatsioone peavad Indiat uute võimaluste maaks.